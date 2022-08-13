МИД РФ: Возможно расширение «географических задач» спецоперации из-за поставок оружия Киеву

«Географические задачи» специальной военной операции РФ могут расширяться в связи с поставками на Украину западного дальнобойного оружия, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев 13 августа.

Кремль анонсировал «демилитаризацию» завода Bayraktar на Украине

На Украине не должно быть вооружений, представляющих угрозу для России, также - для Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий Украины, подчеркнул дипломат.

«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», — заявил Дарчиев ТАСС.

Он также отметил, что военная помощь Киеву Запада не помешает России выполнить цели спецоперации на Украине.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УкраинаЗападВоенная ОперацияМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры