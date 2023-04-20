СМИ: солдат ВСУ рассказал о гибели почти всего взвода под Артемовском за день боёв

Военнослужащий украинской армии рассказал, как почти весь его взвод погиб за день в Артемовске, сообщает Financial Times.

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По его словам, из всего взвода, в котором состоял 21 солдат, уцелело только трое бойцов, включая его.

Военный ВСУ назвал происходящее в Артемовске настоящим адом.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что согласованного отступления ВСУ из Артемовска нет. По его словам, нельзя сказать, что украинские войска отступают согласованно, есть попытки выхода малых подразделений. Он отметил, что российские силы контролируют около 90% территории Артемовска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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