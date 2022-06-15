СМИ: США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн
Власти США планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму более 650 млн долларов. Об этом в своём Twitter, со ссылкой на источники, сообщила сотрудница агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
По информации собеседников журналиста, администрация президента Джо Байдена впервые намерена передать Киеву противокорабельные крылатые ракеты берегового базирования Harpoon.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран-участниц Североатлантического альянса вечером 15 июня объявят о выделении Украине дополнительной военной помощи, включая тяжёлые вооружения и дальнобойную артиллерию.
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