СМИ: США планируют выделить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн

Власти США планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму более 650 млн долларов. Об этом в своём Twitter, со ссылкой на источники, сообщила сотрудница агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Минобороны Украины: Киев получил от Запада только 10% от необходимого оружия

По информации собеседников журналиста, администрация президента Джо Байдена впервые намерена передать Киеву противокорабельные крылатые ракеты берегового базирования Harpoon.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран-участниц Североатлантического альянса вечером 15 июня объявят о выделении Украине дополнительной военной помощи, включая тяжёлые вооружения и дальнобойную артиллерию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеКрылатые РакетыУкраинаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры