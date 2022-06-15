Столтенберг: Министры обороны НАТО 15 июня примут решение о тяжелых вооружениях для Киева
Министры обороны стран-участниц НАТО уже вечером 15 июня объявят о выделении Киеву дополнительной военной помощи, включая тяжёлые вооружения и дальнобойную артиллерию. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек добавил, что Североатлантический альянс готовит план по переводу украинской армии с постсоветского оснащение на вооружение альянса. При этом президент Украины Владимир Зеленский накануне убеждал США, что затягивать с поставкой современных вооружений нельзя.
«Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. Затягивание с ее предоставлением не может иметь оправданий», - отметил Зеленский.
Ранее Столтенберг заявил, что Киеву, возможно, придется уступить часть территорий ради установления мира.
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