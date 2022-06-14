Минобороны Украины: Киев получил от Запада только 10% от необходимого оружия
14 июня 202219:59
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киев получил от стран Запада только 10% от необходимого оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
Маляр отметила, что выиграть в военных действиях Украина не сможет без западной помощи.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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14 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru