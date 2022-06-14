Минобороны Украины: Киев получил от Запада только 10% от необходимого оружия

Маляр отметила, что выиграть в военных действиях Украина не сможет без западной помощи.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

