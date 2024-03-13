СМИ: средства РЭБ России выводят из строя дроны ВСУ

По данным издания, средства радиоэлектронной борьбы стали одним из самых грозных видов оружия российских военных после многих лет оттачивания их возможностей. У РФ больше оборудования для глушения, способного подавлять украинские сигналы, передавая их на тех же частотах с большей мощностью.

Кроме того, Украина испытывает нехватку не только солдат и боеприпасов, но и серьезно уступает в сфере БПЛА.

Ранее стало известно, что холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») ведет работы по модернизации комплексов радиоэлектронной борьбы «Лесочек», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

