СМИ сообщили об «адских» условиях для ВСУ в Курской области

Ужасная боевая обстановка сложилась для украинских военных в Курской области. Об этом пишет The Washington Post.

Потери ВСУ в Курской области превысили 30 500 военнослужащих

«За Курскую область по-прежнему идет напряженная борьба, и порой она просто ужасна для украинцев», — говорится в материале.

Издание пообщалось с бойцами ВСУ, эвакуированными в последние дни и оказавшимися в больнице в Сумской области. По словам военных, условия под Курском «адские».

Ранее Минобороны России сообщило, что за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 30 500 человек. По словам президента РФ Владимира Путина, под Курском ВСУ лишились больше солдат, чем за весь прошлый год.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУ

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