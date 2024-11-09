«За Курскую область по-прежнему идет напряженная борьба, и порой она просто ужасна для украинцев», — говорится в материале.

Издание пообщалось с бойцами ВСУ, эвакуированными в последние дни и оказавшимися в больнице в Сумской области. По словам военных, условия под Курском «адские».

Ранее Минобороны России сообщило, что за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 30 500 человек. По словам президента РФ Владимира Путина, под Курском ВСУ лишились больше солдат, чем за весь прошлый год.

