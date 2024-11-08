«Трамп и революции»: Выступление Путина приблизило переговоры по Украине
Владимир Путин заявил, что готов к диалогу с Дональдом Трампом, если тот ему позвонит. Также российский лидер назвал условия для примирения с Киевом.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» сделал ряд громких заявлений, предупредив мир о грядущей «длительной эпохе турбулентности и революционных изменений».
Речь российского лидера совпала с подведениями итогов выборов президента в США, поэтому особенно актуальными стали высказывания Путина, касающиеся отношений с Вашингтоном, а также «вариации» по украинскому вопросу.
БУДЕТ СЛОЖНО: ПРИДЕТСЯ ПРИВЫКАТЬ
Так, Владимир Путин заявил, что следующие двадцать лет могут оказаться более сложными для мирового сообщества. Путин отметил, что если проанализировать изменения последних двух десятилетий и представить, как они могут развиваться в будущем, то можно сделать вывод о том, что предстоящий период принесет еще большие вызовы.
При этом глава государства подчеркнул, что старые системы перестают работать, миру нужно новое устройство в глобальных вопросах и процессах, включая взаимодействие стран.
«Тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре», - сказал президент.
По его словам, именно позиция и роль России будут заключаться в том, чтобы сохранить «многообразие» и «многоцветность», так как этот вектор Москва сегодня считает основным.
Россия не хочет враждовать с Западом, речь не идет о противопоставлении, подчеркнул Путин, но «Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал, так будет и впредь».
В итоге этой части своей речи Путин призвал Запад к диалогу, отметив, что «геополитическая жадность» только плодит конфликты и рушит судьбы людей по всему миру.
Также российский лидер предупредил, что Запад может использовать ядерное оружие при росте угроз.
УКРАИНА: НЕЙТРАЛИТЕТ И ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Путин добавил, что именно Запад довел Украину до госпереворота и вынудил Россию начать СВО, «добились того, чего хотели».
По словам российского лидера, западные «союзники» Киева просто используют Украину в своих целях, среди которых прослеживается очевидная – ослабить Россию. Так, именно с подачи Запад Украина вторглась в Курскую область, где за три месяца потеряла более 30 тысяч человек – это больше, чем за весь прошлый год, добавил Путин.
Несмотря на провокации Киева, Путин добавил, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной, но не на базе «хотелок» Киева, а «исходя из реалий сегодняшнего дня». Глава государства дал понять, что основным условием в этом смысле является нейтралитет Украины.
«Если нейтралитета не будет, трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной. Потому что это значит, что Украина будет постоянно использоваться в качестве инструмента в чужих руках, во вред интересам РФ. Таким образом, базовых условий для нормализации отношений создано не будет, ситуация будет развиваться по непредсказуемому сценарию. Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования, чтобы Украина стала независимым государством», - сказал Путин.
Он призвал принимать решения в интересах двух народов, которые назвал братскими. По словам Путина, России и Украине не нужно перемирие «на полчаса».
Также президент подчеркнул, что Крым, Новороссия и Донбасс имели право принять решение о своём суверенитете, об этом никто не должен забывать.
ТРАМП: КТО ПЕРВЫМ ПОЗВОНИТ
В ходе своего выступления Владимир Путин публично поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал поздравления «официальными». Он отметил, что теоретически российский лидер может позвонить господину Трампу, «но надо посмотреть, как дальше будут развиваться события».
«Я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить, просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа сначала каждую неделю мне звонили, а потом прекратили… Не хотят. Ну, и не надо. Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я всегда говорил, что мы ничего против не имеем. Будем контакты возобновлять и вести дискуссии», - сказал сам Путин, отвечая на вопрос о возможной встрече с Трампом.
Он также прокомментировал покушение на Дональда Трампа, назвав политика мужественным человеком.
«И дело не только в поднятой руке и призывах бороться за свои идеалы. Человек проявляет себя в экстраординарных условиях», — сказал он.
Избранный президентом США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC также допустил, что проведет переговоры с главой России Владимиром Путиным.
«Я думаю, мы поговорим», — сказал он.
По его словам, с объявления предварительных результатов выборов с ним связались около 70 мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Контактов с Владимиром Путиным пока не было, эту информацию подтверждает и российская сторона.
Так, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН отмечал, что Трамп, вероятно, встретится с Путиным для поиска компромисса по Украине.
«Трамп обещает, что он этот конфликт остановит. Непонятно, будет ли это ультиматум и для России, и для Украины… Или он сначала встретится с Путиным, они найдут приемлемый какой-то компромисс. Я склоняюсь именно ко второму варианту. Теперь все комитеты, включая по иностранным делам, по обороне будут подчиняться республиканцам. На прошлых голосованиях, когда Украине выделяли десятки миллиардов долларов, именно республиканцы были против, но их голосов было недостаточно», - отметил он.
После выступления российского лидера Владимира Путина на пленарной сессии заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» появился шанс завершить конфликт вокруг Украины, заявил президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова, академик РАН Александр Дынкин.
По его словам, Вашингтон изучит заявления президента России. Эксперт также заострил внимание на словах избранного президента США Дональда Трампа о том, что он «будет держать в фокусе своего внимания» украинский вопрос в отличие от действующего американского лидера Джо Байдена.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Как Криштиану Роналду»: Мадуро назвал Путина бомбардиром и звездой политики
- В Тюмени десять человек пострадали в ДТП с въехавшим в столб автобусом
- «Ленинград» и Инстасамка выпустили совместный альбом
- Бразилия в октябре поставила России товаров на рекордные $216 млн
- Орбан выпил водки в честь победы Трампа на выборах президента
- Над четырьмя регионами России сбили 17 украинских БПЛА
- Во Владивостоке аварийно сел летевший из Екатеринбурга самолет
- В РФ предложено ввести отдельный налоговый вычет на спорт
- Путин рассказал, как США получили 12 трлн долларов «из воздуха»
- РАН: После выступления Путина на «Валдае» появился шанс закончить СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru