«Трамп и революции»: Выступление Путина приблизило переговоры по Украине

«Если нейтралитета не будет, трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной. Потому что это значит, что Украина будет постоянно использоваться в качестве инструмента в чужих руках, во вред интересам РФ. Таким образом, базовых условий для нормализации отношений создано не будет, ситуация будет развиваться по непредсказуемому сценарию. Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования, чтобы Украина стала независимым государством», - сказал Путин.

Он призвал принимать решения в интересах двух народов, которые назвал братскими. По словам Путина, России и Украине не нужно перемирие «на полчаса».

Также президент подчеркнул, что Крым, Новороссия и Донбасс имели право принять решение о своём суверенитете, об этом никто не должен забывать.

ТРАМП: КТО ПЕРВЫМ ПОЗВОНИТ

В ходе своего выступления Владимир Путин публично поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал поздравления «официальными». Он отметил, что теоретически российский лидер может позвонить господину Трампу, «но надо посмотреть, как дальше будут развиваться события».

«Я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить, просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа сначала каждую неделю мне звонили, а потом прекратили… Не хотят. Ну, и не надо. Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я всегда говорил, что мы ничего против не имеем. Будем контакты возобновлять и вести дискуссии», - сказал сам Путин, отвечая на вопрос о возможной встрече с Трампом.

Он также прокомментировал покушение на Дональда Трампа, назвав политика мужественным человеком.

«И дело не только в поднятой руке и призывах бороться за свои идеалы. Человек проявляет себя в экстраординарных условиях», — сказал он.

Избранный президентом США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC также допустил, что проведет переговоры с главой России Владимиром Путиным.

«Я думаю, мы поговорим», — сказал он.

По его словам, с объявления предварительных результатов выборов с ним связались около 70 мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху. Контактов с Владимиром Путиным пока не было, эту информацию подтверждает и российская сторона.

Так, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН отмечал, что Трамп, вероятно, встретится с Путиным для поиска компромисса по Украине.

«Трамп обещает, что он этот конфликт остановит. Непонятно, будет ли это ультиматум и для России, и для Украины… Или он сначала встретится с Путиным, они найдут приемлемый какой-то компромисс. Я склоняюсь именно ко второму варианту. Теперь все комитеты, включая по иностранным делам, по обороне будут подчиняться республиканцам. На прошлых голосованиях, когда Украине выделяли десятки миллиардов долларов, именно республиканцы были против, но их голосов было недостаточно», - отметил он.