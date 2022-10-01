СМИ сообщили о тяжелых потерях ВСУ
Украинские силовики понесли тяжелые потери в боях, следует из записи радиоперехвата переговоров военнослужащих 5-й механизированной роты 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры были перехвачены в районе села Правдино в Херсонской области. На записи бойцы говорят об отсутствии поддержки, жалуются, что «людей нет, связи – тоже». Кроме того, солдаты ВСУ указывают на наличие тяжелораненых.
В еще одном фрагменте радиоперехвата военный сообщил об отступлении со своих позиций и попросил сослуживцев не стрелять по этим точкам.
«Первый боец: «У них там 200-е, 300-е (убитые и раненые. - НСН)<…> Второй: «<…> все, что зависит от нашей роты, я все делаю <…> Где этот третий бат, поддержка, так сказать?», — звучат переговоры в третьем фрагменте.
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