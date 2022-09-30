Союзные силы остановили продвижение ВСУ под Красным Лиманом
Украинские войска не смогли перерезать дорогу снабжения между селом Торское и городом Красный Лиман в ДНР, сообщает РИА Новости.
Корреспонденты агентства, побывавшие на передовой, заявили, что дорога регулярно обстреливается, однако по ней можно проехать на большой скорости, чем пользуются союзные силы, перебрасывающие подкрепления в район боевых действий.
Отмечается, что союзные силы полностью контролируют село Торское.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска взяли Красный Лиман в полукольцо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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