Союзные силы остановили продвижение ВСУ под Красным Лиманом

Корреспонденты агентства, побывавшие на передовой, заявили, что дорога регулярно обстреливается, однако по ней можно проехать на большой скорости, чем пользуются союзные силы, перебрасывающие подкрепления в район боевых действий.

Отмечается, что союзные силы полностью контролируют село Торское.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска взяли Красный Лиман в полукольцо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

