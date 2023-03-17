СМИ: Россия выставила на поле боя убийцу установок HIMARS

Речь идет о «беспилотнике-камикадзе» «Ланцет». Издание отметило, что дрон «завоевал себе признание на поле боя» и эффективно уничтожает не только HIMARS, но и британские бронетранспортеры «Stormer».

Журналисты газеты обратили внимание на точность «Ланцета», время автономной работы и способность дрона самостоятельно оценивать обстановку на поле боя.

Польша намерена разместить HIMARS рядом с Калининградской областью, заявил 17 марта министр обороны республики Мариуш Блащак. По его словам, военные получат американские установки уже в текущем году, передает НСН.

