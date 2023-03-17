Польша разместит HIMARS рядом с Калининградской областью

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах Варшавы оснастить 16-ю механизированную дивизию реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Эта дивизия базируется у границы с Калининградской областью. По словам Блащака, польские военные получат HIMARS уже в этом году.

Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в этой связи, что поставка самолетов Киеву Польшей и другими странами НАТО сулит «дополнительные беды» Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:РакетыКалининградская ОбластьПольша

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