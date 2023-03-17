Польша разместит HIMARS рядом с Калининградской областью
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах Варшавы оснастить 16-ю механизированную дивизию реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Эта дивизия базируется у границы с Калининградской областью. По словам Блащака, польские военные получат HIMARS уже в этом году.
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в этой связи, что поставка самолетов Киеву Польшей и другими странами НАТО сулит «дополнительные беды» Украине.
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