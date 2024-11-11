Издание пишет, что данная группа готовится к крупному наступлению, чтобы очистить Курскую область от Вооруженных сил Украины. Для формирования мобильного соединения РФ не перебрасывала подразделения с востока Украины. Это позволяет Москве вести активные боевые действия сразу на нескольких направлениях.

Киев ожидает начала наступления в ближайшие дни.

Ранее Госдепартамент США заявил, что в Курскую область переброшены 10 тысяч военнослужащих Северной Кореи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

