СМИ: Россия сосредоточила в Курской области многотысячную группировку

Россия сконцентрировала в Курской области группировку в 50 тысяч военнослужащих, сообщила The New York Times.

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Издание пишет, что данная группа готовится к крупному наступлению, чтобы очистить Курскую область от Вооруженных сил Украины. Для формирования мобильного соединения РФ не перебрасывала подразделения с востока Украины. Это позволяет Москве вести активные боевые действия сразу на нескольких направлениях.

Киев ожидает начала наступления в ближайшие дни.

Ранее Госдепартамент США заявил, что в Курскую область переброшены 10 тысяч военнослужащих Северной Кореи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьРоссийская Армия

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