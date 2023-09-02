СМИ: Россия применяет новую тактику на минных полях в зоне СВО

«<…> русские также адаптируются, в том числе используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными», — цитируют материал «Известия».



По данным журналистов издания, российские бойцы закрепляют на минах горючее вещество, При расчистке поля украинскими боевиками, ВС РФ забрасывают поле гранатам с беспилотника, вызывая «море огня и взрывов».



Также The New York Time пишет, что ВСУ признают превосходство российских войск, лучше обеспеченных артиллерией, танками и дронами, а также имеющих численное преимущество.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал успехи российской армии в боях под Купянском в Харьковской области. По его мнению, ВС РФ пытаются отвлечь украинскую армию от наступления на юге и востоке. Стратегию России министр назвал «логичной». Слова главы ведомства приводит «РБК-Украина».









