СМИ: Россия применяет новую тактику на минных полях в зоне СВО
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) начали использовать новую тактику на минных полях в зоне проведения спецоперации на Украине – их поджигают, пишет газета The New York Times 2 сентября.
«<…> русские также адаптируются, в том числе используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными», — цитируют материал «Известия».
По данным журналистов издания, российские бойцы закрепляют на минах горючее вещество, При расчистке поля украинскими боевиками, ВС РФ забрасывают поле гранатам с беспилотника, вызывая «море огня и взрывов».
Также The New York Time пишет, что ВСУ признают превосходство российских войск, лучше обеспеченных артиллерией, танками и дронами, а также имеющих численное преимущество.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал успехи российской армии в боях под Купянском в Харьковской области. По его мнению, ВС РФ пытаются отвлечь украинскую армию от наступления на юге и востоке. Стратегию России министр назвал «логичной». Слова главы ведомства приводит «РБК-Украина».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru