Перечень россиян с самозапретом на азартные игры начнет работать с 1 сентября

Публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» начнет вести перечень граждан, которые установили самозапрет на ставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на изменения, внесенные в устав организации постановлением правительства.

«Компания осуществляет следующие функции и полномочия: <…> ведет перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх», - отмечается в документе.

Нововведение вступает в силу с 1 сентября.

Кроме того, регулятор будет осуществлять функции заказчика необходимого программного обеспечения, по согласованию с налоговой службой утверждать порядок доступа организаторов азартных игр, единого центра учета ставок букмекерских контор и тотализаторов к этому перечню.

Ранее зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов анонсировал вступление в силу закона о самозапрете на участие в азартных играх, пишет 360.ru. Россияне смогут установить такое ограничение не менее чем на год.

