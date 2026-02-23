Посольство РФ опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью на Кубу

Посольство России на Кубе опровергло информацию об отправке на остров танкера с нефтью в сопровождении эсминца. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram-канале.

Ранее в Сети появились данные о том, что из РФ на Кубу якобы направили танкер Sea Horse более чем 200 тысячами баррелей нефти, который сопровождает некий эсминец «Мад 2034».

«Посольство России на Кубе обращает внимание на то, что циркулирующая в социальных сетях информация о якобы распространенном сообщении МИД... не является достоверной», - подчеркнули в диппредставительстве.

Ведомство указало что российский МИД не размещал подобных сообщений. Посольство посоветовало использовать официальные источники информации: сайт МИД и официальные аккаунты в соцсетях.

Между тем Россия завершила вывоз туристов из РФ с Кубы. Последний, 11-й, вывозной рейс с россиянами вылетел с острова в Москву вечером 21 февраля, пишет 360.ru.

