Над территорией России сбили 152 украинских БПЛА

Более 150 беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом рассказали в Минобороны.

«С 23:00 мск 22 февраля до 07:00 мск 23 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметили в ведомстве.

Военные сбили 65 дронов в Белгородской области, 35 - в Саратовской, 16 - в Крыму, по восемь - в Воронежской и Ростовской областях. Кроме того, по четыре БПЛА уничтожили над Краснодарским краем и Азовским морем, по три - над Волгоградской областью и Татарстаном, по два - над Курской и Липецкой областями. Еще по одному беспилотнику ликвидировали в Тульской и Тверской областях.

Накануне средства ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, напоминает 360.ru.

