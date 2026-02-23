Над территорией России сбили 152 украинских БПЛА
Более 150 беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 23:00 мск 22 февраля до 07:00 мск 23 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметили в ведомстве.
Военные сбили 65 дронов в Белгородской области, 35 - в Саратовской, 16 - в Крыму, по восемь - в Воронежской и Ростовской областях. Кроме того, по четыре БПЛА уничтожили над Краснодарским краем и Азовским морем, по три - над Волгоградской областью и Татарстаном, по два - над Курской и Липецкой областями. Еще по одному беспилотнику ликвидировали в Тульской и Тверской областях.
Накануне средства ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, напоминает 360.ru.
Горячие новости
- Трамп пожаловался, что США «слишком часто побеждают»
- В Непале 18 человек погибли при падении автобуса в реку
- Над территорией России сбили 152 украинских БПЛА
- Перечень россиян с самозапретом на азартные игры начнет работать с 1 сентября
- Посольство РФ опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью на Кубу
- В промзоне Альметьевска произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА
- СМИ: ВВС Британии уничтожили часть данных о перелетах Эпштейна
- Минпросвещения подготовит рекомендации по воспитанию детей
- Майданов рассказал о предстоящем грандиозном турне
- Дмитриев заявил о конце британской короны после фото брата Карла III