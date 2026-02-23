В Непале 18 человек погибли при падении автобуса в реку

Пассажирский автобус рухнул в реку в центральной части Непала. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post.

Транспортное средство, в котором находились более 35 пассажиров, следовало из Покхары в Катманду. Автобус по неизвестной причине упал в реку Тришули.

Как сообщил начальник районного управления дорожной полиции Дхадинг Шишир Тхапа, в результате ЧП погибли 18 человек. В больницу доставили 25 пострадавших.

Ранее на Камчатке упал с моста в реку автобус с 26 вахтовиками, пострадали десять человек, напоминает 360.ru.

