Российский истребитель Су-57 будет модернизирован
14 ноября 202306:40
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 будет оснащен двигателем второго этапа, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».
Сегодня наращиваются боевые возможности самолета. В настоящее время проводятся летные испытания нового двигателя.
Сегодня у вооруженных сил России находится шесть Су-57, к концу 2024 года армии передадут еще 22 истребителя.
Ранее стало известно, что российские истребители Су-57 показали эффективность в боях на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru