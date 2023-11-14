Российский истребитель Су-57 будет модернизирован

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 будет оснащен двигателем второго этапа, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

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Сегодня наращиваются боевые возможности самолета. В настоящее время проводятся летные испытания нового двигателя.

Сегодня у вооруженных сил России находится шесть Су-57, к концу 2024 года армии передадут еще 22 истребителя.

Ранее стало известно, что российские истребители Су-57 показали эффективность в боях на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Российская АвиацияИстребителиСу-57

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