Российский истребитель Су-57 будет модернизирован

Сегодня наращиваются боевые возможности самолета. В настоящее время проводятся летные испытания нового двигателя.

Сегодня у вооруженных сил России находится шесть Су-57, к концу 2024 года армии передадут еще 22 истребителя.

Ранее стало известно, что российские истребители Су-57 показали эффективность в боях на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

