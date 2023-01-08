СМИ: Россия ликвидировала украинскую технику под Кременной
РИА Новости опубликовало кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Торское на Краснолиманском направлении Луганской народной республики.
Россицские военные ликвидировали технику с личным составом до начала действия режима прекращения огня, установленного РФ.
«Через Торское они (украинское командование - прим. НСН) перебрасывают часть резервов для попыток атаковать Кременную, все это продолжается с осени. Мы держим ситуацию под контролем», — цитирует агентство военнослужащего РФ, участника спецоперации.
На кадрах оперативного контроля запечатлен момент, когда произошла ликвидация техники, принадлежащей ВСУ, отмечают журналисты.
На видео начал гореть один из украинских пикапа после попадания в него российского снаряда.
Ранее, 6 января, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки поразили 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 102-х районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В сообщении говорится, что в районе Красного Лимана Донецкой народной республики был поражён пункт управления 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ.
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