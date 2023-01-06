ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и установку С-300

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки поразили 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику ВСУ в 102-х районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что в районе Красного Лимана Донецкой народной республики был поражён пункт управления 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, в районах населённых пунктов Новомихайловка и Часов Яр в ДНР, а также Отрадокаменка Херсонской области были уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

«В районах населённых пунктов Авдеевка и Рай-Александровка ДНР вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300», - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные в ходе спецоперации нанесли сосредоточенный удар по позициям экстремистов из так называемого батальона имени шейха Мансура, в результате чего уничтожены более 55 боевиков, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияС-300ВСУВооруженные Силы РФ
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