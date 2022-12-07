Пушилин заявил об отправке большого числа военных ВСУ в направлении Сватова и Кременной

«В районе Красного Лимана идет перемалывание противника, который не оставляет попыток продвинуться, контратаковать в направлении Сватова - Кременной. Противника удается сдерживать», — отметил Пушилин.

По словам врио главы ДНР, Киев направляет большое число бойцов на это направление, однако «не всегда количество превращается в качественную составляющую в плане успешного проведения операции». Пушилин подчеркнул, что ситуация на участке вполне контролируемая.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинское командование подтянуло дополнительные силы в район Артемовска, пишет «Свободная пресса». По словам офицера, большую часть бойцов направили в зону активных боевых действий, чтобы восполнить потери, отмечает RT.

