Пушилин заявил об отправке большого числа военных ВСУ в направлении Сватова и Кременной
Украинские власти отправляют большое число военных в направлении Сватова и Кременной в Луганской народной республике. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью ТАСС.
«В районе Красного Лимана идет перемалывание противника, который не оставляет попыток продвинуться, контратаковать в направлении Сватова - Кременной. Противника удается сдерживать», — отметил Пушилин.
По словам врио главы ДНР, Киев направляет большое число бойцов на это направление, однако «не всегда количество превращается в качественную составляющую в плане успешного проведения операции». Пушилин подчеркнул, что ситуация на участке вполне контролируемая.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинское командование подтянуло дополнительные силы в район Артемовска, пишет «Свободная пресса». По словам офицера, большую часть бойцов направили в зону активных боевых действий, чтобы восполнить потери, отмечает RT.
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