Пушилин заявил об отправке большого числа военных ВСУ в направлении Сватова и Кременной

Украинские власти отправляют большое число военных в направлении Сватова и Кременной в Луганской народной республике. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью ТАСС.

В ЛНР заявили о стягивании дополнительных сил ВСУ в район Артемовска

«В районе Красного Лимана идет перемалывание противника, который не оставляет попыток продвинуться, контратаковать в направлении Сватова - Кременной. Противника удается сдерживать», — отметил Пушилин.

По словам врио главы ДНР, Киев направляет большое число бойцов на это направление, однако «не всегда количество превращается в качественную составляющую в плане успешного проведения операции». Пушилин подчеркнул, что ситуация на участке вполне контролируемая.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинское командование подтянуло дополнительные силы в район Артемовска, пишет «Свободная пресса». По словам офицера, большую часть бойцов направили в зону активных боевых действий, чтобы восполнить потери, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНРДНРДенис Пушилин
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