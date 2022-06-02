СМИ: Россия использует на Украине неуязвимые для иностранных ПЗРК штурмовики

Российская армия применяет в ходе спецоперации на Украине штурмовики Су-25СМ3, оборудованные бортовым комплексом обороны «Витебск» для защиты от иностранных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

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По данным собеседников агентства, модернизированные штурмовики применяют в основном на южном направлении и в Донбассе, пишет «Свободная пресса». Комплексы «Витебск» «показывают высокие характеристики и в целом достаточно успешно справляются со своими задачами».

Источники напомнили, что комплексы обороны ранее успешно использовались российскими военными в Сирии.

Официального подтверждения использования модернизированных штурмовиков пока нет.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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