СМИ: Россия использует на Украине неуязвимые для иностранных ПЗРК штурмовики
Российская армия применяет в ходе спецоперации на Украине штурмовики Су-25СМ3, оборудованные бортовым комплексом обороны «Витебск» для защиты от иностранных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
По данным собеседников агентства, модернизированные штурмовики применяют в основном на южном направлении и в Донбассе, пишет «Свободная пресса». Комплексы «Витебск» «показывают высокие характеристики и в целом достаточно успешно справляются со своими задачами».
Источники напомнили, что комплексы обороны ранее успешно использовались российскими военными в Сирии.
Официального подтверждения использования модернизированных штурмовиков пока нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- СМИ: Россия использует на Украине неуязвимые для иностранных ПЗРК штурмовики
- Китайский эксперт рассказал о контрмерах России против расширения НАТО
- В Турции пригрозили США разместить С-400 в ответ на создание военных баз в Греции
- МВД и Минцифры создадут ресурс для проверки водительских прав
- В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады
- Польша отменит пособия для большинства украинских беженцев
- Постпред США в НАТО: Альянс объявит Россию своей главной угрозой
- Песков: контакты Кремля и администрации США отсутствуют
- Депутат Госдумы предложил ускорить воссоединение юга Украины с РФ
- В Британии назвали санкции в отношении Москвы безрассудными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru