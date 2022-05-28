СМИ: ВС России применили новейшую ТОС-2 «Тосочка» на Украине

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине применили новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», передает ТАСС.

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«Системы ТОС-2 были применены на харьковском направлении», — рассказал источник агентства в силовых структурах.

Собеседник ТАСС отметил, что российские военные испытывают многие новинки в рамках специальной операции.

Официально применение ТОС-2 пока не подтверждено.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеВооруженные Силы РФ
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