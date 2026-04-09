Россия и Украина в очередной раз обменялись телами погибших военнослужащих

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Как пишет РБК, об этом заявил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Москалькова заявила о подготовке новых обменов между РФ и Украиной

По его словам, украинской стороне передали тысячу тел погибших военных ВСУ.

«Киев, в свою очередь, передал 41 тело российских военнослужащих», - уточнил Саралиев.

Ранее Россия и Украина обменялись телами военных в феврале 2026 года. Киеву были переданы тела тысячи погибших, российской стороне - 35 тел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияВоеннослужащиеПогибшиеОбмен

Горячие новости

Все новости

партнеры