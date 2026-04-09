Россия и Украина в очередной раз обменялись телами погибших военнослужащих
9 апреля 202613:48
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Как пишет РБК, об этом заявил представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
По его словам, украинской стороне передали тысячу тел погибших военных ВСУ.
«Киев, в свою очередь, передал 41 тело российских военнослужащих», - уточнил Саралиев.
Ранее Россия и Украина обменялись телами военных в феврале 2026 года. Киеву были переданы тела тысячи погибших, российской стороне - 35 тел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Адмирал Комоедов призвал к жесткой дипломатии в адрес Норвегии
- СМИ: Более 180 человек в Муроме обратились в больницы с кишечной инфекцией
- Волонтёры бьют тревогу из-за выбросов пальмового масла в Черное море
- В России запретили движение «Мемориал»
- Эколог оценил опасность выбросов пальмового масла на побережье Черного моря
- «Щеки не дую»: Емельяненко оценил неоднозначный фильм Германики о его жизни
- Россия и Украина в очередной раз обменялись телами погибших военнослужащих
- Разучатся общаться: Политолог объяснил, чем нейросети опасны для чиновников
- Дуров обвинил Евросоюз в стремлении к усилению слежки и цензуры
- Дело не в психологах: Почему школа не справляется с девиантным поведением