По данным агентства, у главы США Дональда Трампа практически нет аргументов для начала переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Ситуация для Москвы складывается наилучшим образом, поскольку у Киева не хватает людей и боеприпасов. При этом американский лидер планирует прекратить поставки вооружения на Украину. Однако Трамп не способен предложить Кремлю хоть что-то для завершения конфликта. Он не может отменить все антироссийские санкции, а также не может гарантировать, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным при условии предоставления Киеву гарантий безопасности от Вашингтона и Европейского союза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

