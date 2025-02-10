Букмекеры оценили шансы на прекращение огня на Украине в 2025 году
Букмекеры заявили, что шансы на прекращение огня на Украине в 2025 году составляют 66%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-платформы Polymarket.
При этом 1 января показатель составлял 71%. Кроме того, вероятность завершения американским лидером Дональдом Трампом конфликта вокруг Украины за 90 дней составляет 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%, отметили букмекеры.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным при условии предоставления Киеву гарантий безопасности от Вашингтона и Европейского союза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru