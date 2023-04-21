СМИ: Российский спецназ уничтожил колонну техники ВСУ под Донецком
21 апреля 202308:49
Российский спецназ уничтожил колонну бронетехники украинских войск под Донецком. Об этом пишет «Русская весна».
По данным портала, бронегруппа противника с бойцами ВСУ попыталась атаковать российские позиции в районе Водяного.
«Бронегруппа ... нарвавшись на теплый прием, попыталась бежать, но была разбита», — отмечается в сообщении.
Накануне российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут», напоминает Ura.ru. Объект находился в районе населенного пункта Константиновка, отмечает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru