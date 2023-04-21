Пушилин сообщил об отражении атак ВСУ на четырех направлениях

Пушилин уточнил, что ВСУ начали атаковать на четырех направлениях. По его словам, противник пытался наступать малыми группами.

Российские силы отразили все атаки ВСУ, подчеркнул врио главы Донецкой республики.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг полное окружении украинских подразделений в Артемовске (Бахмут). Он отметил, что силы РФ обстреливают пути снабжения группировки противника, сообщает «Радиоточка НСН».

