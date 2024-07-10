СМИ: Российские военные в зоне СВО начали пользоваться электросамокатами

Российские солдаты начали пользоваться электросамокатами в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Кабмин направит 8,3 млрд на оснащение школ оборудованием для изучения дронов

По словам военных, это позволяет бесшумно и быстро перемещаться между позициями, также на них легче уворачиваться при обстреле.

Отправлять электросамокаты из Екатеринбурга в зону СВО предложил в конце июня депутат Госдумы Максим Иванов. Он заявил, что получил соответствующий запрос от одного из командиров гранатометного взвода российской армии.

Ранее российские специалисты создали систему безопасности «Пятница». Ее задача — защищать от атак дронов важные масштабные объекты.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияэлектросамокат

Горячие новости

Все новости

партнеры