СМИ: Российские военные в зоне СВО начали пользоваться электросамокатами

По словам военных, это позволяет бесшумно и быстро перемещаться между позициями, также на них легче уворачиваться при обстреле.

Отправлять электросамокаты из Екатеринбурга в зону СВО предложил в конце июня депутат Госдумы Максим Иванов. Он заявил, что получил соответствующий запрос от одного из командиров гранатометного взвода российской армии.

Ранее российские специалисты создали систему безопасности «Пятница». Ее задача — защищать от атак дронов важные масштабные объекты.

