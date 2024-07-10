СМИ: Российские военные в зоне СВО начали пользоваться электросамокатами
Российские солдаты начали пользоваться электросамокатами в зоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе».
По словам военных, это позволяет бесшумно и быстро перемещаться между позициями, также на них легче уворачиваться при обстреле.
Отправлять электросамокаты из Екатеринбурга в зону СВО предложил в конце июня депутат Госдумы Максим Иванов. Он заявил, что получил соответствующий запрос от одного из командиров гранатометного взвода российской армии.
Ранее российские специалисты создали систему безопасности «Пятница». Ее задача — защищать от атак дронов важные масштабные объекты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Apple стала первой в истории компанией с капитализацией 3,5 триллиона долларов
- Глава Северной Осетии пояснил запрет на никабы в общественных местах региона
- В Минтруда пообещали урегулировать вопросы соцстрахования самозанятых
- Совфед одобрил восьмикратное увеличение пошлины за развод
- Госдума приняла в первом чтении штрафы для пользователей электросамокатов
- Российская армия сбила истребитель МиГ-29 ВСУ
- В ГД предложили повысить стипендию студентам-отличникам с родителями-инвалидами
- Актриса Натали Портман заявила, что красная дорожка стала для звезд подиумом
- Несколько улиц в центре Москвы в выходные станут пешеходными
- Гладков: При обстреле Шебекино погиб человек, семеро пострадали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru