СМИ: Российские военные уничтожили немецкую установку «Гепард» под Херсоном

Российские военные уничтожили в районе Херсона четыре пусковые установки С-300 и одну немецкую зенитную самоходную установку «Гепард». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Отмечается, что бойцы РФ применили беспилотные барражирующие боеприпасы «Ланцет».

«Вчера ... уничтожены четыре пусковые установки С-300 и зенитная самоходная установка "Гепард", 14 военнослужащих ВСУ погибли, 10 ранены», — рассказал источник.

Кроме того, в районе села Ольговка артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет ВСУ вместе с боекомплектом, в результате погибли пять солдат противника.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВСУХерсон

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