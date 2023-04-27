СМИ: Российские военные уничтожили немецкую установку «Гепард» под Херсоном
Российские военные уничтожили в районе Херсона четыре пусковые установки С-300 и одну немецкую зенитную самоходную установку «Гепард». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что бойцы РФ применили беспилотные барражирующие боеприпасы «Ланцет».
«Вчера ... уничтожены четыре пусковые установки С-300 и зенитная самоходная установка "Гепард", 14 военнослужащих ВСУ погибли, 10 ранены», — рассказал источник.
Кроме того, в районе села Ольговка артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет ВСУ вместе с боекомплектом, в результате погибли пять солдат противника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru