Трамп пообещал перестать бомбардировать йеменских хуситов в ответ на их капитуляцию
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме, что Вашингтон прекратит бомбардировать йеменских хуситов, так как те «капитулировали» и пообещали, что перестанут атаковать суда в Красном море.
«Они капитулировали, но, что еще важнее, мы поверим им на слово. Они говорят, что больше не будут взрывать корабли. А ведь именно в этом и заключалась цель наших действий», — подчеркнул президент США.
Ранее Израиль атаковал цели группировки хуситов «Ансар Аллах» в Йемене после ракетного удара хуситов по аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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