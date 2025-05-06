Трамп пообещал перестать бомбардировать йеменских хуситов в ответ на их капитуляцию

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме, что Вашингтон прекратит бомбардировать йеменских хуситов, так как те «капитулировали» и пообещали, что перестанут атаковать суда в Красном море.

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«Они капитулировали, но, что еще важнее, мы поверим им на слово. Они говорят, что больше не будут взрывать корабли. А ведь именно в этом и заключалась цель наших действий», — подчеркнул президент США.

Ранее Израиль атаковал цели группировки хуситов «Ансар Аллах» в Йемене после ракетного удара хуситов по аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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