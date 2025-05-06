Трамп пообещал перестать бомбардировать йеменских хуситов в ответ на их капитуляцию

«Они капитулировали, но, что еще важнее, мы поверим им на слово. Они говорят, что больше не будут взрывать корабли. А ведь именно в этом и заключалась цель наших действий», — подчеркнул президент США.

Ранее Израиль атаковал цели группировки хуситов «Ансар Аллах» в Йемене после ракетного удара хуситов по аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

