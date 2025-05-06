Минобороны: Над тремя регионами уничтожили 13 беспилотников ВСУ
6 мая 202519:57
Российские системы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над Московской, Тульской и Калужской областями, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Уточняется, что летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы в период с 17:21 до 18:40 по московскому времени.
Под Москвой были сбиты два БПЛА, над Тульской областью — четыре дрона, над Калужской областью — семь беспилотников.
Ранее жители подмосковного Ногинска сообщили об обнаружении обломков беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru