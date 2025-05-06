Минобороны: Над тремя регионами уничтожили 13 беспилотников ВСУ

Уточняется, что летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы в период с 17:21 до 18:40 по московскому времени.

Под Москвой были сбиты два БПЛА, над Тульской областью — четыре дрона, над Калужской областью — семь беспилотников.

Ранее жители подмосковного Ногинска сообщили об обнаружении обломков беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

