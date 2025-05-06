В Брянской области при атаке дрона погибла женщина

В результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района Брянской области погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен по движущейся машине. Власти выразили соболезнования родным погибшей и пообещали оказать семье материальную помощь.