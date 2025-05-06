В Брянской области при атаке дрона погибла женщина

В результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района Брянской области погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен по движущейся машине. Власти выразили соболезнования родным погибшей и пообещали оказать семье материальную помощь.

Мирный житель пострадал в Брянской области при атаке дрона ВСУ

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото из соцсетей
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