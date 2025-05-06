В Брянской области при атаке дрона погибла женщина
В результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю в селе Случевск Погарского района Брянской области погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен по движущейся машине. Власти выразили соболезнования родным погибшей и пообещали оказать семье материальную помощь.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru