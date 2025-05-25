Глава Минобороны: Нидерланды завершат передачу F-16 Украине 26 мая

Нидерланды завершат передачу обещанной партии самолетов F-16 Украине завтра, 26 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра обороны страны Рубена Брекелманса.

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«Завтра из Нидерландов на Украину отправятся последние F-16», - сказал он.

По словам министра, таким образом все обещанные 24 F-16 будут на Украине.

Брекелманс подчеркнул, что союзники обязаны продолжать оказывать Украине полную поддержку.

В начале февраля на Украину прибыла вторая партия истребителей F-16 из Нидерландов, состоящая из шести боевых машин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
ТЕГИ:ИстребителиУкраинаНидерланды

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