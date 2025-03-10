СМИ: Российские военные освободили 32 населенных пункта в Курской области

Военнослужащие России с 6 августа 2024 года освободили 32 населенных пункта в Курской области, сообщает ТАСС.

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Только за 8-9 марта освобождены такие населенные пункты, как Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

Ранее Алаудинов назвал исторической курскую операцию «бросок через трубу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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