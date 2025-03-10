Глава ДНР Пушилин: ВСУ перебрасывают в ДНР силы из Курской области
10 марта 202504:30
Вооруженные силы Украины начали перебрасывать свои силы из Курской области, так как участились их контратаки, заявил в Telegram глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, во время контратак украинские военные не жалеют личный состав. Хотя они несут потери, у них есть «локальные, временные успехи» за счет массовой переброски солдат, отметил Пушилин.
Ранее Алаудинов назвал исторической курскую операцию «бросок через трубу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru