Глава ДНР Пушилин: ВСУ перебрасывают в ДНР силы из Курской области

Вооруженные силы Украины начали перебрасывать свои силы из Курской области, так как участились их контратаки, заявил в Telegram глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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По его словам, во время контратак украинские военные не жалеют личный состав. Хотя они несут потери, у них есть «локальные, временные успехи» за счет массовой переброски солдат, отметил Пушилин.

Ранее Алаудинов назвал исторической курскую операцию «бросок через трубу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:Российская АрмияКурская ОбластьВСУДенис Пушилин

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