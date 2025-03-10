Алаудинов назвал исторической курскую операцию «бросок через трубу»
10 марта 202502:31
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов прокомментировал в Telegram курскую операцию «бросок через трубу».
По его словам, она стала исторической. Штурмовая группа «Аида» и связисты группы «Тимсо» выполнили поставленные задачи на высочайшем уровне.
Алаудинов отметил, что операция войдет не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России.
До этого российский военкор Евгений Поддубный сообщил, что армия России начала наступление непосредственно на Суджу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru