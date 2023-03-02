СМИ: Российские Су-25 атаковали колонну ВСУ на запорожском направлении
Российские штурмовики Су-25 атаковали колонну украинских войск на запорожском направлении. Об этом сообщает «Русская весна».
По данным военкоров, разведчики 42 дивизии Вооруженных сил России обнаружили передвижение техники и военных ВСУ. Разведка передала координаты противника экипажам самолетов.
«По указанным целям нанесли удары авиация и артиллерия», — отмечает портал.
Ранее стало известно, что российские десантники активно наступают на одном из участков фронта в Луганской народной республике. Парашютно-десантная рота РФ во время очередной атаки ликвидировала до 10 солдат противника, пишет «Свободная пресса».
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