СМИ: Российские Су-25 атаковали колонну ВСУ на запорожском направлении

Российские штурмовики Су-25 атаковали колонну украинских войск на запорожском направлении. Об этом сообщает «Русская весна».

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По данным военкоров, разведчики 42 дивизии Вооруженных сил России обнаружили передвижение техники и военных ВСУ. Разведка передала координаты противника экипажам самолетов.

«По указанным целям нанесли удары авиация и артиллерия», — отмечает портал.

Ранее стало известно, что российские десантники активно наступают на одном из участков фронта в Луганской народной республике. Парашютно-десантная рота РФ во время очередной атаки ликвидировала до 10 солдат противника, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ
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