СМИ: Российские силы пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске

Подразделения Вооружённых сил РФ подтянули резервы и начали штурм последней цитадели Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмут).

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Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», который ссылается на украинских военных аналитиков, ожесточённые стрелковые бои продолжаются вдоль участка улицы Медведева на севере серой зоны города.

Также отмечается, что артиллерия ВСУ пытается сдержать натиск дополнительных штурмовых групп, которые российские силы перебрасывают вдоль улиц Черняховского, Толбухина и Ирины Левченко.

Кроме того, подразделения ВС РФ наступают вдоль участков улиц Обороны, Леваневского, переулка Зои Космодемьянской и со стороны медицинского колледжа, а украинские солдаты пытаются контратаковать в районе Ивановского.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш исключил проведение мирных переговоров по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперацияВооруженные Силы РФ

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