СМИ: Российские артиллеристы ликвидировали подразделение ВСУ под Авдеевкой
Российская артиллерия ликвидировала группу пехотинцев противника, направленных в качестве подкрепления на позиции украинской армии под Авдеевкой в Донецкой народной республике.
Как сообщает РИА Новости, подразделение ВСУ направили в соответствующий укрепрайон накануне. Российская разведка засекла перемещение украинских военных, передав координаты артиллеристам.
Военнослужащие Вооруженных сил РФ провели обстрел по противнику с применением пушек калибра 152 миллиметра «Гиацинт». Кадры видеосъемки с применением тепловизора подтверждают ликвидацию группы пехоты ВСУ.
Ранее стало известно, что российские десантники предотвратили прорыв противника в тыл в Луганской народной республике.
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