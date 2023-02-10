СМИ: Российские артиллеристы ликвидировали подразделение ВСУ под Авдеевкой

Российская артиллерия ликвидировала группу пехотинцев противника, направленных в качестве подкрепления на позиции украинской армии под Авдеевкой в Донецкой народной республике.

Военный эксперт объяснил успехи России в ходе спецоперации эффективностью артиллерии

Как сообщает РИА Новости, подразделение ВСУ направили в соответствующий укрепрайон накануне. Российская разведка засекла перемещение украинских военных, передав координаты артиллеристам.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ провели обстрел по противнику с применением пушек калибра 152 миллиметра «Гиацинт». Кадры видеосъемки с применением тепловизора подтверждают ликвидацию группы пехоты ВСУ.

Ранее стало известно, что российские десантники предотвратили прорыв противника в тыл в Луганской народной республике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФДНРСпецоперация
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