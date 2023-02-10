СМИ: Российские десантники предотвратили прорыв ВСУ в ЛНР

«Сегодня две парашютно-десантные роты наступали, в результате чего противник отошел и был замечен на левом фланге», — отметил военный.

По словам собеседника агентства, до семи украинских силовиков попытались зайти в тыл силам РФ с фланга. Однако противника остановили огнем из автоматического станкового гранатомета и минометов на дистанции 600 метров, пишет Газета.ру. Украинские силовики были уничтожены.

В январе российские военные отбили атаку группы спецназа противника, попытавшейся прорваться в Запорожской области, напоминает телеканал «360».

