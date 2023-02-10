СМИ: Российские десантники предотвратили прорыв ВСУ в ЛНР
Российские десантники ликвидировали в Луганской народной республике группу украинских военных, которые пытались пройти в тыл. Об этом рассказал командир подразделения с позывным «Лесник» в беседе с РИА Новости.
«Сегодня две парашютно-десантные роты наступали, в результате чего противник отошел и был замечен на левом фланге», — отметил военный.
По словам собеседника агентства, до семи украинских силовиков попытались зайти в тыл силам РФ с фланга. Однако противника остановили огнем из автоматического станкового гранатомета и минометов на дистанции 600 метров, пишет Газета.ру. Украинские силовики были уничтожены.
В январе российские военные отбили атаку группы спецназа противника, попытавшейся прорваться в Запорожской области, напоминает телеканал «360».
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