Военный эксперт объяснил успехи России в ходе спецоперации эффективностью артиллерии

По словам Болтенкова, артиллеристы все лучше изолируют зону боевых действий, пишет Ura.ru.

«Оборона Артемовска шатается не потому, что все дороги в город уже перерезаны, а потому, что оставшиеся пути в него контролируются артогнем. Даже одиночным небронированным машинам прорваться через них — рискованная задача. Это резко осложняет снабжение находящейся в городе группировки. <...> И такое увеличение контроля наблюдается не только на этом направлении», — указал эксперт.

Специалист назвал огневое превосходство артиллерии ключевым фактором успеха в спецоперации. Болтенков подчеркнул необходимость не выпускать «бездумно» большое количество снарядов: они должны находить свою цель. В этом российским военным помогают беспилотники и корректируемые боеприпасы; в результате артиллерия РФ сохраняет превосходство на поле боя.

