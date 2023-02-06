Военный эксперт объяснил успехи России в ходе спецоперации эффективностью артиллерии
Российские военные успешно продвигаются в зоне специальной военной операции благодаря действиям штурмовых групп пехоты и возросшей эффективности артиллерийского огня. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с Известиями.
По словам Болтенкова, артиллеристы все лучше изолируют зону боевых действий, пишет Ura.ru.
«Оборона Артемовска шатается не потому, что все дороги в город уже перерезаны, а потому, что оставшиеся пути в него контролируются артогнем. Даже одиночным небронированным машинам прорваться через них — рискованная задача. Это резко осложняет снабжение находящейся в городе группировки. <...> И такое увеличение контроля наблюдается не только на этом направлении», — указал эксперт.
Специалист назвал огневое превосходство артиллерии ключевым фактором успеха в спецоперации. Болтенков подчеркнул необходимость не выпускать «бездумно» большое количество снарядов: они должны находить свою цель. В этом российским военным помогают беспилотники и корректируемые боеприпасы; в результате артиллерия РФ сохраняет превосходство на поле боя.
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