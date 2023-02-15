Марочко: Бои под Кременной и Артемовском сравнимы по интенсивности

Он отметил, что в районе Кременной идут жесткие, активные боевые действия. Марочко указал, что российские военные ведут наступление и довольно успешно. По его словам, продвижение войск на разных участках варьируется от нескольких сот метров до трех километров.

Кроме того, подполковник ЛНР в отставке подчеркнул, что неблагоприятные погодные условия, в частности снег, не влияют на продвижение российских военных.

Ранее экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН отмечал, что перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что после того, как Россия возьмет под полный контроль ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, дальнейшие действия будут зависеть и от действий Украины.

