Марочко: Бои под Кременной и Артемовском сравнимы по интенсивности
Интенсивность боев на линии соприкосновения в районе Кременной в Луганской народной республике можно сравнить с активностью в районе Артемовска в ДНР. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.
Он отметил, что в районе Кременной идут жесткие, активные боевые действия. Марочко указал, что российские военные ведут наступление и довольно успешно. По его словам, продвижение войск на разных участках варьируется от нескольких сот метров до трех километров.
Кроме того, подполковник ЛНР в отставке подчеркнул, что неблагоприятные погодные условия, в частности снег, не влияют на продвижение российских военных.
Ранее экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН отмечал, что перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что после того, как Россия возьмет под полный контроль ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, дальнейшие действия будут зависеть и от действий Украины.
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