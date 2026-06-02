СМИ: Киев мог по ошибке направить дроны с боевой частью в сторону Финляндии

По данным издания, Украина сама предупредила Хельсинки, что беспилотники были случайно направлены в сторону Финляндии. Финские власти предупредили жителей приграничного региона об опасности, не уточнив характер угрозы.

На следующий день военные Финляндии объявили, что дроны приблизились к стране со стороны России, что, как пишет газета, могло создать впечатление о связи угрозы с ответными действиями Москвы на украинские удары.

По данным финских военных, беспилотники не вошли в воздушное пространство Финляндии, однако газета допускает, что их могли сбить российские системы противовоздушной обороны по пути.

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Хельсинки следует срочно прекратить военную помощь Украине из-за очередного вторжения дронов ВСУ в воздушное пространство страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

