СМИ: Пользователи Wildberries получат доступ к китайским товарам на AliExpress
«AliExpress СНГ» прокомментировал информацию о партнерстве с Wildberries, сообщает Forbes.
Компании занимаются тестированием доступа к китайским товарам для пользователей Wildberries в России и СНГ. В процессе сотрудничества у покупателей AliExpress появится возможность заказывать доставку своих покупок в пункты выдачи заказов Wildberries. Часть российских покупателей с января может оплачивать товары с помощью WB Кошелька.
Ранее компания уже дала нескольким российским платформам доступ к зарубежным продавцам. Это позволит расширить доступ российских пользователей к ассортименту AliExpress. Также компания добавила возможность авторизации с помощью «Яндекс ID», оплату через «Яндекс Пэй» и выдачу заказов в ПВЗ «Яндекс Маркета».
Ранее сообщалось, что РВБ собирается войти в капитал «AliExpress Россия». Сделку должны закрыть к сентябрю.
До этого стало известно, что китайская компания Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса, перестав принимать рубли и оформлять поставки в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
