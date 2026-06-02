Вучич: Сербия не будет отменять безвизовый режим с Россией

Сербия не планирует отменять безвизовый режим с Москвой, сообщил в эфире телеканала Prva президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, такое решение не будет принято ни при каких обстоятельствах. «Даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено», — заявил глава государства.

Визовый режим для россиян больше ударит по сербской экономике, чем по туристам, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов. Он объяснил, что теперь россияне просто не будут выходить в Белграде «погулять», что невыгодно самой Сербии.

ФОТО: EPA / ТАСС
