Бункер Зеленского: названы координаты подземного центра принятия решений в Киеве

Бывшие депутаты Верховной Рады Спиридон Килинкаров и Владимир Олейник в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказали, где прячутся украинское руководство и командование ВСУ. По их словам, это подземные бункеры, построенные еще в СССР.

Килинкаров объяснил, что Украина как бывшая советская республика готовилась к возможному удару со стороны Запада. Поэтому там создали множество укрытий под землей, обеспечивающих безопасность. У президента Зеленского, по его словам, есть свой бункер, рассчитанный на то, чтобы выдержать даже ядерный удар.

Экс-нардеп уточнил, что военно-политическое руководство не сидит в зданиях с официальными вывесками. Заглубленных убежищ на территории страны очень много. Они есть даже у глав администраций, а Верховная Рада спроектирована с возможностью перехода в подземные зоны.

«Бункеры есть и в Кривом Роге, и во Львове, и в других городах», — добавил Килинкаров.