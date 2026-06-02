Власти РФ подготовили меры для увеличения поставок топлива

Кабмин РФ обсуждает увеличение поставок из Белоруссии, расширение импортного демпфера и новые ограничения экспорта для бензина и дизеля. Вице-премьер Александр Новак распорядился проработать профильным ведомствам вопросы для стабилизации на внутреннем рынке. Они должны провести консультации с Минском для увеличения поставок бензина в Россию.

Также власти обсуждают возможность увеличить выплаты по импортному демпферу, в том числе на белорусское топливо. Не исключено, что соответствующие изменения в Налоговый кодекс будут внесены задним числом — с 1 июня 2026 года. Также Новак поручил Минэнерго и Минфину проработать вопрос продления до 30 июня 2027 года действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин. Власти планируют обнулить акциз на бензин АИ-95, полученный путем смешения на нефтебазах бензина АИ-92 и октаноповышающих присадок.

Правительство намерено усилить контроль над экспортом нефтепродуктов. Профильным ведомствам поручено подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина сроком на два месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Это означает, что ограничения могут распространиться и на страны, которые ранее были исключены из-под действия экспортного эмбарго. Обсуждается и возможность введения полного запрета на экспорт дизельного топлива, за исключением поставок по межправсоглашениям.

В связи с последствиями от атак БПЛА, сокращенной выдачей бензина и повышенным спросом вполне возможен и последующий рост цен на все виды бензина и дизельного топлива. Об этом НСН рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

