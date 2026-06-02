Мишустин поручил РКН блокировать незаконную агитацию в интернете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роскомнадзору (РКН) пресекать распространение незаконных агитационных материалов в интернете в период выборов в Государственную думу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, РКН обязан оперативно реагировать на представления Центральной избирательной комиссии и региональных избиркомов. Речь идет о блокировке контента, изготовленного или распространяемого с нарушением избирательного законодательства.
Мишустин в понедельник, 1 июня, подписал постановление о мерах содействия избирательным комиссиям при проведении парламентских выборов, сообщает РИА Новости.
В документе отдельное внимание уделено безопасности на участках в новых и приграничных территориях. Усиленные меры будут введены в ДНР, ЛНР, Крыму, Севастополе, а также в Краснодарском крае и ряде областей — Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской и Херсонской, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
